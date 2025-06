Successo per RaccontiAmo Caprarola 2025 | celebrata la forza delle parole e della memoria

Un pomeriggio indimenticabile al Teatro Don Paolo Stefani, dove le parole hanno preso vita! Il successo di "Raccontiamo Caprarola 2025" dimostra quanto sia importante valorizzare la memoria attraverso la scrittura. L'Antologia di racconti brevi, frutto del Concorso "Egidio Storelli", ha riunito talenti locali in un abbraccio culturale. In un'epoca dominata dai social media, riscoprire la potenza del racconto è un trend che non smette di aff

Tutto esaurito al Teatro Don Paolo Stefani il 24 maggio in occasione della presentazione dell'Antologia di racconti brevi RaccontiAmo Caprarola 2025 frutto del Concorso Letterario "Egidio Storelli”. Un pomeriggio bello e interessante in cui è stata celebrata l'arte della scrittura e del racconto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Successo per RaccontiAmo Caprarola 2025: celebrata la forza delle parole e della memoria

Il 24 maggio, il Teatro Don Paolo Stefani ha vibrato di emozioni durante la presentazione dell'Antologia "RaccontiAmo Caprarola 2025", un evento che ha richiamato un pubblico entusiasta.

