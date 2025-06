Successo per Forza Venite Gente musical sulla vita di Frate Francesco | disponibile seconda data

Un successo travolgente per "Forza Venite Gente", il musical che celebra la vita di San Francesco! Dopo il sold out della prima serata, la seconda data, in programma per il 9 giugno 2025, promette di incantare il pubblico. Questo spettacolo non è solo un omaggio a una figura storica, ma un viaggio emozionante nei valori di pace e amore che stanno riscuotendo sempre maggiore interesse nella nostra società. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica!

SAN PIETRO VERNOTICO – Dopo il tutto esaurito registrato per la prima serata, c'è grande attesa per la seconda data del musical amatoriale "Forza Venite Gente", dedicato alla vita di Frate Francesco, in scena lunedì 9 giugno 2025 alle ore 20 presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico.

