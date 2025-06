Successi per Track & Field | Vincenti e Novelli brillano al Passatore

La Track & Field sta vivendo un momento d'oro! Claudia Vincenti e Paola Novelli hanno brillato alla leggendaria corsa del "Passatore", dimostrando che le atlete italiane sanno come affrontare le sfide più dure. Con Claudia al 17esimo posto assoluto e Paola sul podio della categoria, il loro trionfo non è solo un successo personale, ma rappresenta un segnale potente: le donne nello sport stanno rompendo ogni barriera!

La Track & Field continua a mietere successi sia in campo femminile che maschile. Claudia Vincenti e Paola Novelli hanno concluso la corsa del " Passatore ", la 100 chilometri più famosa d’Italia. Un capolavoro per le due portacolori maremmane: Claudia Vincenti ha chiuso la corsa in 10 ore e 10’ chiudendo al 17esimo posto assoluto, seconda nella classifica F35 chiudendo con il record provinciale assoluto. Paola Novelli ha invece tagliato il traguardo in 12 ore e 35’, terza maremmana di sempre. Una super Angela Mazzoli ha conquistato invece a Foggia il titolo italiano master F65 di corsa su strada correndo sotto ai 46’. 🔗 Leggi su Lanazione.it