Su e giù per i colli pievarini di corsa ricordando David Ignudi

Il 1 giugno 2025, i colli pievarini si sono colorati di emozione e ricordi. In un tributo commovente a David Ignudi, Giancarlo Ignudi ha dato il via a una corsa che celebra non solo lo sport, ma anche la memoria di chi ha ispirato tanti. Questo evento si inserisce in un trend crescente di manifestazioni dedicate a personalità che hanno lasciato un segno nel nostro territorio. La corsa, infatti, diventa un modo per mantenere vivo il ricordo e l’amore per lo sport

Pieve a Nievole (Pistoia), 1 giugno 2025 – La commozione era evidente sul volto di Giancarlo Ignudi, nel luogo simbolico di Via delle Cantarelle a Pieve a Nievole, da dove in passato aveva dato il via a numerose manifestazioni sportive insieme al figlio David, collaboratore della redazione di Montecatini Terme de La Nazione. Proprio da lì, alle ore 9, è partita — con il supporto organizzativo della Montecatini Marathon — la prima edizione del Trofeo David Ignudi, gara podistica dedicata alla memoria di un uomo che, insieme al padre, ha rappresentato un punto di riferimento prezioso e indelebile per la comunità locale e il mondo del podismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Su e giù per i colli pievarini, di corsa ricordando David Ignudi

