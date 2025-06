Stupro nel bar di viale Eritrea blitz femminista al locale ancora aperto | “Non faremo finta di nulla”

Un brutto episodio scuote Viale Eritrea, ma la risposta della comunità non si è fatta attendere. Il blitz femminista al bar rimasto aperto dopo lo stupro evidenzia un trend in crescita: la lotta contro la violenza di genere sta conquistando sempre più visibilità e supporto. "Non faremo finta di nulla" è un grido di resistenza che invita a riflettere: ogni spazio può diventare un luogo di cambiamento. È il momento di alzare la voce!

Nei giorni successivi alla denuncia della donna e all'arresto del proprietario, molte persone si sono stupite nel vedere il bar ancora aperto e frequentato. Questa mattina il blitz di decine di ragazze: "Non faremo finta di nulla, il nostro quartiere deve essere zona fucsia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

