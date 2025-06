Stunt Mission | Impossible Burj Khalifa | Un’Ex Esperta CIA Smonta La Scena?

Un'ex esperta della CIA fa luce su una delle scene più iconiche di Hollywood: l'arrampicata sul Burj Khalifa in 'Ghost Protocol'. Mentre il cinema ci regala momenti di pura adrenalina, la realtà dei servizi segreti è ben diversa. Questo confronto tra finzione e verità svela non solo i retroscena delle operazioni segrete, ma mette anche in discussione il nostro rapporto con il mondo del thriller spionistico. Pronti a scoprire cosa si cela oltre il grande schermo?

Un ex funzionario della CIA analizza l'iconica sequenza di arrampicata sul grattacielo nel film 'Ghost Protocol', tra critiche sulla "realtà" spy e lodi inaspettate.

La scalata al Burj Khalifa in Mission: Impossible: analisi della plausibilità secondo la CIA

Da ecodelcinema.com: Dawn Meyerriecks, ex direttrice della CIA, analizza la scalata di Tom Cruise al Burj Khalifa in "Mission: Impossible - Protocollo Fantasma", evidenziando le discrepanze tra realtà e finzione nelle ope ...