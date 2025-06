Studio l’elettricità da solare supera per la prima volta a livello globale quella da nucleare

Il sorpasso storico dell'elettricità solare su quella nucleare è un segnale chiaro: il futuro è rinnovabile. Con 233 Terawattora generati ad aprile, il fotovoltaico non solo conquista il mercato energetico, ma segna anche un cambio di paradigma verso una produzione più sostenibile. Questo evento non è solo una vittoria per l'ambiente, ma rappresenta anche una nuova era di innovazione e opportunità economiche. Sostenibilità e tecnologia si intrecciano in un trend inarrestabile!

Secondo le analisi del centro studi Ember, lo scorso aprile e a livello globale, la produzione di elettricità da fotovoltaico ha superato, per la prima volta, quella da nucleare. Il solare ha generato 233 Terawattora, contro i 213 ottenuti dall’atomo. Si è compiuto un sorpasso frutto di una rincorsa che dura da anni e che tuttavia non può considerarsi definitivo, visti gli alti e bassi connaturati al solare. Certo è che negli ultimi 5 anni la capacità del fotovoltaico a livello globale è triplicata, soprattutto grazie ai massicci investimenti cinesi. Il solare si contende ora con il nucleare il quarto posto tra le fonti, preceduta dai vari idrocarburi (carbone incluso he rimane il più utilizzato), da idroelettrico ed eolico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studio, l’elettricità da solare supera per la prima volta a livello globale quella da nucleare

