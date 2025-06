Studenti slovacchi in visita in Regione alla presenza del console onorario Alvaro Ravaglioli

In un'epoca in cui la collaborazione internazionale è fondamentale, la visita degli studenti slovacchi in Emilia-Romagna rappresenta un ponte culturale prezioso. Ricevuti dal presidente del Consiglio Regionale Maurizio Fabbri e dalla presidente della Commissione Cultura Valentina Ancarani, questi giovani rappresentano il futuro di uno scambio educativo sempre più necessario. Un gesto che sottolinea l'importanza della cultura come strumento di dialogo e crescita reciproca. Non perdere l’occasione di esplorare questo affascinante incontro!

Il presidente del Consiglio Regionale del'Emilia-Romagna Maurizio Fabbri e la presidente della Commissione Cultura Valentina Ancarani hanno ricevuto gli studenti slovacchi dell'ultima classe del Liceo bilingue Ladislav Saru di Bratislava. La consigliera regionale Ancarani ha ringraziato per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Studenti slovacchi in visita in Regione alla presenza del console onorario Alvaro Ravaglioli

