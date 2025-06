STRISCIA TAPIRO D’ORO A INZAGHI | SIAMO ANDATI MALE E LA SCONFITTA FA MALE

Dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions, Simone Inzaghi riceve il Tapiro d’Oro, simbolo di una stagione che si è trasformata in un incubo. Il curioso imprevisto del tapiro incastrato tra garage e auto rende l'immagine ancora più emblematica. Un momento che riassume le sfide dell'allenatore, mentre il calcio italiano cerca di rialzarsi dopo un’annata difficile. Riuscirà Inzaghi a risolvere le sue difficoltà? Tutti attendono risposte

Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, Valerio Staffelli consegna un Tapiro d'oro al ct Simone Inzaghi. Il tutto con un curioso incidente: il Tapiro gigante si incastra tra il garage e l'auto del mister. Una chiusura amarissima per una stagione che aveva acceso grandi speranze tra i tifosi nerazzurri, ma che si è conclusa senza trofei: sfumati Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e ora anche la Champions. «Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo.

