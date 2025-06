Striscia di Gaza Mattarella | inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario

Il presidente Mattarella sottolinea un punto cruciale: l’applicazione del diritto umanitario è fondamentale anche nel cuore della crisi israelo-palestinese. In un contesto globale in cui il rispetto dei diritti umani è sempre più sotto pressione, le parole di Mattarella rappresentano una chiamata all’azione per la comunità internazionale. La liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili a Gaza sono imperativi morali che non possiamo ignorare.

"Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi - con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati - vive il dramma in atto nella striscia di Gaza. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco. In qualunque caso, è indispensabile,.

Leggi anche Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

