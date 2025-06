Strisce blu e quel parcheggio prima sempre pieno che adesso resta vuoto | Meno male

Sotto il glicine dell’ex Isa, le strisce blu hanno rivoluzionato l’arte del parcheggio! Addio alle lunghe file di auto, ora il controviale respira. Questo cambiamento non è solo una questione di posti disponibili, ma un segnale forte: le città stanno tornando a vivere, puntando su spazi più ordinati e fruibili. Un esempio perfetto di come le piccole trasformazioni possano migliorare la qualità della vita urbana. E tu, cosa ne pensi?

Quelle strisce blu sotto il glicine dell’ex Isa sono spesso vuote. Addio alle file di auto parcheggiate su ambo i lati del controviale Da quando sono state realizzate le strisce blu, trasformando il parcheggio da libero a pagamento, trovare un posto davanti alle mura del Parco non è più un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Strisce blu e quel parcheggio (prima) sempre pieno che adesso resta vuoto: "Meno male"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Strisce Blu Quel Parcheggio Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Strisce blu e quel parcheggio (prima) sempre pieno che adesso resta vuoto: Meno male; Parcheggi a pagamento: ecco quale sarà la prossima zona; Parcheggi a pagamento al Nei: rivoluzione in arrivo a Monza; Parcheggi a pagamento, una nuova area sportiva e il parchetto illuminato: come cambia un angolo di Monza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Olbia, arriva il primo parcheggio per camper: «Stop a degrado, caos e rifiuti»

Lo riporta lanuovasardegna.it: Olbia La vernice delle strisce blu è ancora fresca. L’unica differenza con gli altri parcheggi della città è che gli stalli sono leggermente più grandi. Quella che è stata appena realizzata in piazzal ...

Monza, quei 59 minuti di parcheggio gratis che “tolgono” al Comune 300mila euro

Da mbnews.it: Quasi 300.000 euro. È questa la cifra che ogni anno il Comune di Monza perde (o, come preferiscono dire in Giunta, “investe”) per offrire 59 minuti di sosta gratuita sulle strisce blu ai cittadini mon ...

Parcheggi a pagamento al Nei: rivoluzione in arrivo a Monza

Riporta mbnews.it: Via libera dalla Giunta Pilotto al nuovo piano sosta. Strisce blu, abbonamenti agevolati, sicurezza serale e investimenti nella mobilità. Ecco tutto quello che c'è da sapere ...