Strepitoso Cus Pisa | arriva l' argento nel volley ai Campionati Nazionali Universitari

Il Cus Pisa fa sognare! La squadra maschile di pallavolo ha conquistato una brillante medaglia d’argento ai Campionati Nazionali Universitari 2025 ad Ancona, dimostrando che il talento e la determinazione possono portare lontano. La finale contro il Cus Mo.Re, chiusa in un emozionante tie-break, è solo l'inizio di un nuovo trend di successi per le università italiane. Un segnale forte: lo sport universitario cresce e affascina sempre di più!

La squadra maschile di pallavolo del Cus Pisa ha conquistato una splendida medaglia d'argento ai Campionati Nazionali Universitari 2025 di Ancona, al termine di un percorso straordinario culminato nella combattutissima finale contro il Cus Mo.Re, conclusasi 3-2 (15-6 al tie-break) per gli.

