Stranger things stagione 5 data di uscita confermata

La quinta stagione di Stranger Things è in arrivo e Netflix ha finalmente fissato la data di uscita! L'annuncio durante il Tudum ha acceso l'entusiasmo dei fan, confermando che la nostalgia per gli anni '80 continua a imperversare. Con una programmazione suddivisa in tre volumi, questa stagione promette colpi di scena mozzafiato e un finale epico. Preparati a rivivere l'ansia e l'avventura di Hawkins! Non vorrai perdertelo!

annuncio ufficiale e data di uscita di stranger things stagione 5. Netflix ha recentemente comunicato la data di lancio della quinta stagione di Stranger Things, confermando l’attesa dei fan. La notizia è stata annunciata durante l’evento annuale Tudum, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati della serie. programmazione suddivisa in tre volumi. La quinta stagione sarà distribuita in tre parti distinte. Il primo volume sarà disponibile a partire dal 26 novembre 2025. La seconda parte arriverà nel giorno di Natale, mentre il gran finale si prevede per la notte di Capodanno, ovvero il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things stagione 5 data di uscita confermata

