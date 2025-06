Stranger Things l’attesa è finita | in arrivo la stagione finale Le prime immagini e tutte le date – Video

L'attesa è finalmente terminata: Stranger Things sta per concludere il suo viaggio nel Sottosopra! Netflix ha svelato le date di uscita dell'ultima stagione, promettendo emozioni forti e colpi di scena imperdibili. Con il trailer che riporta alla mente i momenti iconici della serie, i fan possono prepararsi a dire addio a Undici e ai suoi amici. Un finale atteso che si inserisce nel crescente fenomeno delle narrazioni nostalgiche. Restate sintonizzati!

Fan del sottosopra, l’attesa è finita. Netflix ha annunciato le date di uscita dell’ultima stagione di Stranger Things, la serie di fantascienza che ha come protagonista la bambina “soprannaturale” Undici, interpretata da Millie Bobby Brown. Con un trailer che ripercorre alcune delle scene cult della serie, arrivata alla quinta (e ultima) stagione, Netflix ha reso (finalmente diranno molti) pubbliche le date di uscita. Come spesso succede per le serie più amate della piattaforma di streaming, vedi l’esempio di Squid Game, la serie è stata divisa in più parti: il primo volume uscirà il 27 novembre, il secondo il 26 dicembre e il finale il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it