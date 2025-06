Stranger Things 5 | svelata la data d’uscita ufficiale in Italia!

La suspense di Hawkins è pronta a esplodere! Annunciata la data d'uscita ufficiale di Stranger Things 5, Netflix scalda i motori per questo gran finale atteso da milioni di fan. A partire dal 27 novembre, il pubblico potrà immergersi nuovamente nell'80, con una narrazione che promette colpi di scena e emozioni forti. Questo evento segna non solo la conclusione di un'era, ma anche l'evoluzione del binge-watching. Non perdere l'occasione di vivere questa avventura!

In occasione del TUDUM 2025, Netflix ha svelato un nuovo tease trailer di Stranger Things 5, grazie al quale ha annunciato anche la data d’uscita ufficiale dell’attesa quinta stagione. Stranger Things 5 arriverà in Italia su Netflix diviso in 3 parti: 2 Volumi e dal gran finale. Volume 1 il 27 Novembre, il Volume 2 il 26 Dicembre e il Gran Finale il 1 Gennaio 2026! Ecco il teaser: Una dichiarazione d’amore per i classici film degli anni ’80 che hanno entusiasmato un’intera generazione, Stranger Things è un’emozionante serie drammatica ambientata a Hawkins, una cittadina dell’Indiana all’apparenza normale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Stranger Things 5: svelata la data d’uscita ufficiale in Italia!

