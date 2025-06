Stranger Things 5 Netflix rivela la data di uscita Spezzatino in tre parti da novembre a Capodanno

Stranger Things 5 sta per debuttare su Netflix! La serie cult che ha conquistato il cuore di milioni di fan verrà rilasciata in tre attesissime parti, da novembre fino a capodanno. Un modo innovativo di consumare contenuti, che riflette il trend del binge-watching, ma che ora invita alla suspense e all'aspettativa. Non perdere l'occasione di vivere un finale epico: preparati a tornare nel Sottosopra!

Roma, 1 giugno 2025 – Il momento tanto atteso da milioni di fan in tutto il mondo è infine arrivato. Netflix ha diffuso la data di di uscita di Stranger Things 5. Le date di uscita, per la precisione. Sì, perché per l’ ultima stagione di uno dei suoi cavalli di battaglia, la serie tv che è diventata un cult a livello globale, è prevista una programmazione a ‘spezzatino’ in tre parti. Per quanto riguarda le date in Europa (e quindi in Italia ), avremo quattro episodi disponibili da giovedì 27 novembre, a ridosso di Halloween, tre dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, mentre l’ultimo si potrà guardare dall’ 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stranger Things 5, Netflix rivela la data di uscita. Spezzatino in tre parti da novembre a Capodanno

Contenuti che potrebbero interessarti

Stranger things stagione 5 data di uscita confermata

La quinta stagione di Stranger Things è in arrivo e Netflix ha finalmente fissato la data di uscita! L'annuncio durante il Tudum ha acceso l'entusiasmo dei fan, confermando che la nostalgia per gli anni '80 continua a imperversare.

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things 5 Netflix Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Stranger Things 5, c'è la data: Netflix annuncia finalmente quando uscirà la quinta e ultima stagione; Stranger Things 5, conto alla rovescia per la stagione conclusiva: le prime immagini e la data d'uscita [VIDEO]; Stranger Things 5, svelata la data di debutto su Netflix: l'ultima stagione sarà divisa in tre parti; Un trailer di Stranger Things 5 svela la data di uscita ufficiale, sarà diviso in tre parti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stranger Things 5, Netflix rivela la data di uscita. Spezzatino in tre parti da novembre a Capodanno

Da msn.com: Gran finale della serie cult di Netflix in otto episodi. L’ultimo arriverà in streaming il primo gennaio 2026. Ecco un breve riassunto della stagione 4 di Stranger Things, per non farsi trovare imprep ...

Stranger Things 5, c'è la data: Netflix annuncia finalmente quando uscirà la quinta e ultima stagione

Lo riporta comingsoon.it: L'attesa sta per finire: abbiamo una data d'uscita (anzi tre!) dell'attesissima stagione finale di Stranger Things. Ecco quando uscirà su Netflix e tutte le novità sulla serie direttamente dal Tudum L ...

Stranger Things: Netflix svela la data di uscita e il teaser trailer

Scrive cinematographe.it: Netflix ha finalmente annunciato ufficialmente la data di uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things ...