Stranger Things 5 ci terrà compagnia in autunno Netflix ha finalmente! rivelato quando esce la stagione conclusiva

Stranger Things 5 sta per tornare e porterà un brivido autunnale su Netflix! Mentre ci prepariamo a salutare le avventure di Hawkins, l'aspettativa cresce: riuscirà questa stagione a chiudere il cerchio senza deludere? In un'epoca in cui le serie si allungano oltre il necessario, la promessa di un finale ben congegnato è un respiro d'aria fresca. Non resta che attendere, ma la nostalgia dei vecchi tempi è già palpabile!

Prima che Stranger Things 5 giocasse a nascondino con la nostra pazienza, pensavamo che, a differenza di molti grandi show che si sono protratti oltre il dovuto (tipo Il Trono di Spade, per quanto House of the Dragon si sia rivelata un tonico redentore), questo show horror fosse uno dei pochi capaci di staccare la spina al momento giusto. La quinta stagione, annunciata come l'ultima dello show, si preannuncia come la conclusione della più grande serie Netflix, ma ci ha fatto attendere veramente tanto, troppo. L'appuntamento con questo momento storico è stato a lungo rimandato, per via del lungo sciopero di sceneggiatori e attori nel 2023, e, quando le riprese sono finalmente iniziate, il primo regalo condiviso con i fan è stata una foto che mostrava tutti gli interpreti in una grande sala. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Stranger Things 5 ci terrà compagnia in autunno. Netflix ha (finalmente!) rivelato quando esce la stagione conclusiva

Leggi anche Quella per Stranger Things 5 sta diventando un'attesa insostenibile - L'attesa per Stranger Things 5 sta diventando insostenibile. Prima che la serie giocasse a nascondino con la nostra pazienza, credevamo che, a differenza di altri grandi show allungati oltre il necessario, questa produzione horror fosse tra le poche a mantenere viva l'attenzione.

Ne parlano su altre fonti

Stranger Things 5, c'è la data: Netflix annuncia finalmente quando uscirà la quinta e ultima stagione; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Stranger Things: rivelata la data d’uscita della quinta stagione; Stranger things stagione 5 rompe una tradizione degli episodi. 🔗Se ne parla anche su altri siti