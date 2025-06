Strade provinciali Masi Pd attacca | Tagliati i fondi ma il Comune tace

Emergenza strade in vista: il consigliere Pd Alessandro Masi lancia un allerta al sindaco Nicoletta Fabio riguardo ai tagli del Governo sui fondi per la sicurezza stradale. Con 1,7 miliardi di euro in meno, il rischio è che le nostre strade diventino un problema sempre più serio. È un tema cruciale, non solo per la viabilità, ma anche per la sicurezza di tutti noi. La manutenzione è fondamentale: chi se ne occuperà?

Interrogazione urgente del consigliere Pd Alessandro Masi (foto) al sindaco Nicoletta Fabio sui tagli del Governo alle province per le risorse sulle strade. "La legge di Bilancio e il Milleproroghe hanno ridotto le risorse per la sicurezza stradale e la manutenzione viaria di 1,7 miliardi di euro. Più in particolare, per il 2025 la manovra riguarda il 70% delle risorse già assegnate alle Province e per i prossimi tre anni sfiora il 50% di quelle complessivamente preventivate – ricorda il consigliere comunale Dem –. Per la Toscana Anci calcola circa 34 milioni di euro di risorse in meno tra il 2025-2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strade provinciali, Masi (Pd) attacca: "Tagliati i fondi, ma il Comune tace"

Cerca Video su questo argomento: Strade Provinciali Masi Pd Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Strade provinciali, Masi (Pd) attacca: Tagliati i fondi, ma il Comune tace; Strade provinciali, Guaraldi (FdI): Il Governo ha azzerato il taglio delle risorse. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strade provinciali, Masi (Pd) attacca: "Tagliati i fondi, ma il Comune tace"

Scrive lanazione.it: Interrogazione urgente del consigliere Pd Alessandro Masi (foto) al sindaco Nicoletta Fabio sui tagli del Governo alle province ...

PD su tagli fondi per le strade provinciali

Secondo verbanianotizie.it: PD: 'Tagliati i fondi per le strade provinciali. Oltre due milioni nel VCO per il solo 2025. Bugie e propaganda: la destra di governo smantella i territori.' ...

Tagli per le strade provinciali, il PD: “Non basta lamentarsi”

elivebrescia.tv scrive: In primis un problema di sicurezza. Per quasto il gruppo PD in Provincia lancia l'allarme sul taglio annunciato dal Governo per la manutenzione delle strade pro ...