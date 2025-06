Strade delle vacanze a rischio senza autovelox | Assoutenti chiede regolamentazione urgente

Le strade delle vacanze, da un lato paradisi di bellezza, dall'altro, potenziali trappole per la sicurezza. Quest'estate, senza autovelox, molte di queste vie rischiano di diventare pericolose. Assoutenti lancia un appello urgente per una regolamentazione che tuteli gli automobilisti e i turisti. Investire nella sicurezza stradale potrebbe non solo prevenire incidenti, ma anche garantire viaggi sereni tra le meraviglie dell'Italia. Non è mai troppo tardi per fare la scelta gi

Dalle Dolomiti al Salento, sono centinaia le strade delle vacanze che questa estate rischiano di rimanere senza autovelox se non sarà varata al più presto una seria regolamentazione circa l'omologazione di tali apparecchi. Lo ricorda Assoutenti, che spiega come alcune strade particolarmente usate dagli automobilisti per gli spostamenti estivi siano caratterizzate da una massiccia presenza di autovelox che elevano multe per milioni di euro ogni anno. "In assenza di regole certe si rischia il caos sulle strade delle vacanze, con conseguenze non indifferenti sul fronte della sicurezza stradale e sulle casse degli enti locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strade delle vacanze a rischio senza autovelox: Assoutenti chiede regolamentazione urgente

Argomenti simili trattati di recente

Autovelox non omologati: rischio caos sulle strade delle vacanze estive

In vista delle vacanze estive, il rischio di caos sulle strade italiane si fa concreto: centinaia di autovelox non omologati potrebbero sparire.

Cerca Video su questo argomento: Strade Vacanze Rischio Senza Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Vacanze Sicure 2025, su strada da 23 anni con Polizia, Assogomma e Federpneus; Pneumatici sotto controllo, una scelta di vita; Autovelox da Milano alle Dolomiti: caos totale omologazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assoutenti, dal 12 giugno nuove regole sugli autovelox

Scrive ansa.it: Dalle Dolomiti al Salento, sono centinaia le strade delle vacanze che questa estate rischiano di rimanere senza autovelox se non sarà varata al più presto una seria regolamentazione circa l'omologazio ...

Codice della strada, Codacons: rischio stangata per pochi senza maggiori controlli

Segnala msn.com: Ma senza i necessari controlli, si rischia che tutte le nuove misure non portino gli effetti sperati. Del resto, il tema dei maggiori controlli sulle strade ... ma che rischiano di non produrre ...

Ritorno dalle vacanze, traffico da bollino rosso nel weekend: le strade più a rischio

Lo riporta blitzquotidiano.it: Quarto e ultimo fine settimana di agosto con traffico sulle autostrade e statali da bollino rosso, all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze ... le strade più a rischio Osservate speciali ...