strade chiuse per le riprese della fiction con bisio

Strade chiuse e un'atmosfera frizzante: Castiglione si trasforma set per "Uno sbirro in Appennino" con Claudio Bisio! Le riprese non solo regalano emozioni, ma portano anche benefici concreti all'economia locale. Questo trend del "cinema sul territorio" sta crescendo, dando voce alle bellezze nascoste d'Italia. Chi non sogna di vedere il proprio paese protagonista? Non perdere l'opportunitĂ di scoprire come l'arte possa dare nuova vita a comunitĂ intere!

Proseguono le riprese della fiction televisiva targata Rai " Uno sbirro in Appennino " con Claudio Bisio (nella foto). La lavorazione è in corso a Castiglione e in altri Comuni dell'entroterra, dove attori e maestranze hanno trovato un'ospitalitĂ calorosa, ricambiata con ottime ricadute economiche sul territorio e una prospettiva di grande visibilitĂ che farĂ certamente da volano promozionale al turismo nei prossimi mesi. Per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza, fa sapere la CittĂ metropolitana, verranno chiuse al traffico le strade provinciali SP 40 Passo ZanchettoPorretta Terme e SP 621 Riola-CamugnanoCastiglione 1° tronco, nel territorio di Camugnano.

