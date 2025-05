Straborgo 2025 I Patagarri in concerto e Coppa Risi' atori | il programma di domenica 1 giugno

Domenica 1 giugno, la piazza Mazzini di Livorno si trasformerà in un palcoscenico vibrante con il concerto de I Patagarri, parte del loro tour "L'ultima ruota del caravan". Questo evento non è solo un appuntamento musicale, ma un richiamo alla nostalgia e al divertimento, nel segno del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che unisce risate e buona musica, perfetta per dare il via all'estate!

Si intitola "L'ultima ruota del caravan" il tour estivo 2025 de I Patagarri che oggi, domenica 1 giugno, a partire dalle 22 saranno in concerto a Livorno in piazza Mazzini per Straborgo. I Patagarri – il cui nome rappresenta un omaggio ad uno storico sketch del trio Aldo, Giovanni e Giacomo –. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Straborgo 2025, I Patagarri in concerto e Coppa Risi'atori: il programma di domenica 1 giugno

