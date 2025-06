Storie di inclusione e bullismo la psicologa Annalisa Mazzotti presenta il libro Nanosecondo

La psicologa Annalisa Mazzotti presenta "Nanosecondo", un libro che affronta con sensibilità il delicato tema dell'inclusione e del bullismo nelle scuole medie. Questo è un periodo cruciale per lo sviluppo degli adolescenti, dove le insicurezze possono trasformarsi in ostacoli. Scoprire come affrontare queste sfide può fare la differenza. Un invito a riflettere su come ogni nanosecondo possa influenzare il percorso di un giovane. Non perderti questa lettura illuminante!

Le scuole medie sono quell'intervallo di tempo cruciale per lo sviluppo psicologico degli studenti, dove non è raro incontrare difficoltà legate al cambiamento di ambiente e alle nuove sfide. Questo periodo può essere segnato da stress, ansia e, in alcuni casi, da problemi di autostima e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Storie di inclusione e bullismo, la psicologa Annalisa Mazzotti presenta il libro "Nanosecondo"

Leggi anche questi approfondimenti

Aneddoti e storie di inclusione. Giovanni Alberigi protagonista a “I Giovedì letterari“ di Fornoli

Giovanni Alberigi ha incantato il pubblico di Fornoli con le sue storie di inclusione, chiudendo in bellezza la rassegna "I Giovedì Letterari".

Cerca Video su questo argomento: Storie Inclusione Bullismo Psicologa Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

BULLISMO, LA PSICOLOGA: L’EMPATIA COME RISORSA DI PREVENZIONE

Da informazione.it: Oltre agli episodi che, a causa del loro tragico epilogo, sono arrivati all’attenzione dei media, ci sono moltissime storie ... bullismo ed affrontarne le conseguenze. Ricevere supporto ...

Conclusa la 'Maratona' bullismo, nell'indagine giovani si raccontano 'ci sentiamo soli'

Scrive msn.com: Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Si è conclusa con successo la 'Maratona Bullismo – Insieme contro il bullismo e il disagio giovanile', la ...

Bullismo, personaggi famosi che furono vittime. Consigli per i genitori

Si legge su nostrofiglio.it: Per questo motivo anche quest'anno sarà celebrata il 7 febbraio 2021 la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono tanti i personaggi famosi che hanno raccontato (o di cui sono ...