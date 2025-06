Stop genocidio a Gaza flashmob ad Arezzo E Giani mette la bandiera palestinese in Regione

Oggi, Arezzo è stata il palcoscenico di una forte manifestazione per la pace, con slogan come "Stop al genocidio" che risuonano in tutta Italia. Mentre Giani espone la bandiera palestinese in Regione, cresce l'eco di una mobilitazione globale per i diritti umani. Questo flashmob non è solo una protesta locale, ma parte di un movimento più ampio che chiede giustizia e solidarietà. Unisciti anche tu a questa importante conversazione!

"Stop al genocidio" e "Palestina libera". Questi gli slogan che hanno scandito la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza che si è svolta ad Arezzo oggi, domenica 1° giugno, ad Arezzo. Un appuntamento promosso da numerose organizzazioni e partiti e che ha visto sfilare rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "Stop genocidio a Gaza", flashmob ad Arezzo. E Giani mette la bandiera palestinese in Regione

Leggi anche Appello per Gaza: «Fermiamo il genocidio. Costruiamo ad Arezzo una mobilitazione a sostegno del popolo Palestinese» - Arezzo, 14 maggio 2025 – Facciamo sentire la nostra voce per Gaza! Dopo oltre 580 giorni di conflitto, con un bilancio devastante di vite umane, è giunto il momento di unire le forze.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VENEZIA | 250 GIORNALISTI UCCISI A GAZA: FLASH MOB PER LO STOP AL GENOCIDIO; 'Cinquantamila sudari per Gaza', il Comune di Bari aderisce al flash-mob: Stop al massacro dei civili; Cadaveri e sudari in piazza De Ferrari, il flash mob per Gaza: “Istituzioni locali denuncino il genocidio”; “Stop al massacro dei bambini di Gaza”: flash mob a Nocera Superiore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Castelvetrano, flashmob contro lo sterminio di Gaza

Da tp24.it: Un flashmob per la pace e contro lo sterminio di Gaza è stato organizzato dalla scrittrice Bia Cusumano del Palmosa Kore A.P.S. e dal suo direttivo. Il 7 giugno alle 19, nel Sistema delle piazze di Ca ...

In piazza per Gaza: flashmob per “il cessate il fuoco"

Scrive arezzonotizie.it: L’Osservatorio dei cattolici democratici Demos sarà presente al flashmob che si terrà domenica 1° giugno alle 10 in piazza San Jacopo ad Arezzo.

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza"

Si legge su msn.com: Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" Garlasco, gli strani suicidi dopo la morte di Chiara Poggi: il medico di famiglia, il meccanico e l'amico di Sempio Bollo auto ...