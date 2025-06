Stop ai rapportii istituzionali con Israele anche Rimini aderisce | Gravi violenze contro i palestinesi

Rimini sceglie di dire basta: il sindaco Jamil Sadegholvaad interrompe i rapporti istituzionali con Israele, rispondendo all'appello del presidente della Regione. Un gesto che si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione verso le violenze contro i palestinesi. Questo atto potrebbe essere un segnale forte per altre città italiane, stimolando un dibattito necessario sulla pace e i diritti umani. Rimanete aggiornati su come si evolve questa situazione.

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha raccolto subito l'appello del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, riguardo l'interruzione delle relazioni istituzionali con il governo di Israele. Come spiega attraverso i social il primo cittadino riminese, "a fronte delle gravi violenze contro i palestinesi"

Emilia-Romagna interrompe relazioni istituzionali con Israele, annuncia de Pascale

Un gesto forte quello della Regione Emilia-Romagna, che segna un punto di svolta nelle relazioni internazionali italiane.

