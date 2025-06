Stop ai rapporti con Israele Emiliano a Tajani | Atto contro governo Netanyahu non riguarda la comunità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiarisce la sua posizione: "Stop ai rapporti con il governo Netanyahu, non con il popolo israeliano". Questo intervento segna un passo significativo nel dibattito internazionale sui diritti umani, riflettendo un crescente scetticismo verso le politiche israeliane. In un’epoca in cui le voci di solidarietà si fanno sempre più forti, è fondamentale distinguere tra governi e comunità. Un gesto che invita alla riflessione e alla dialettica.

"Non ho preso le distanza da Israele, ma dal governo Netanyahu. I governi non sono la comunità, nel provvedimento che ho mandato ho avuto cura di specificare che questa cosa non valeva per i cittadini, per il popolo israeliano". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Stop ai rapporti con Israele, Emiliano a Tajani: "Atto contro governo Netanyahu, non riguarda la comunità"

Altri articoli sullo stesso argomento

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln€

Il governo italiano si trova in un cortocircuito dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, sulle esportazioni di armi ad Israele, ammontanti a 43 milioni di euro dal 7 ottobre 2023.

Cerca Video su questo argomento: Stop Rapporti Israele Emiliano Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, dalla Puglia un segnale al governo: Emiliano interrompe tutti i rapporti con Israele; Stop ai rapporti con Israele, Emiliano replica al ministro Tajani: Atto contro il governo Netanyahu, non contro la comunità; Puglia, il diktat di Emiliano su Israele agli enti: stop ai rapporti con il governo Netanyahu; Stop ai rapporti con Israele. Emiliano replica a Tajani: «Ce l’ho con Netanyahu». 🔗Ne parlano su altre fonti

Stop ai rapporti con Israele. Emiliano replica a Tajani: «Ce l’ho con Netanyahu»

Da quotidianodipuglia.it: Non si ferma il botta e risposta a distanza tra il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Giovedì sera il governatore pugliese ...

Stop ai rapporti con Israele, Emiliano a Tajani: "Atto contro governo Netanyahu, non riguarda la comunità"

Segnala baritoday.it: Il presidente della Regione ha replicato le dichiarazioni del ministro degli Esteri, che aveva stigmatizzato la presa di posizione della Puglia: "Non è un atto di politica estera, provvedimento non ri ...

Emilia-Romagna come la Puglia, interrotti tutti i rapporti con Israele: “Gravissime violenze in atto a Gaza”

Come scrive fanpage.it: L'Emilia-Romagna e il Comune di Bologna seguono l'esempio della Puglia e interrompono i rapporti con il governo di Israele "fino a che il rispetto ...