Stipendi bassi si deve scioperare

Graziella Musacchi lancia un grido d'allerta sugli stipendi troppo bassi, una questione che colpisce milioni di lavoratori. La sua testimonianza mette in luce una realtà inquietante: lavorare duro non garantisce più un'esistenza dignitosa. In un'epoca in cui il costo della vita continua a salire, la necessità di un cambiamento è urgente. Scioperare non è solo un diritto, ma una risposta potente per far sentire la propria voce. È ora di agire!

Graziella Musacchi si lamenta degli stipendi troppo bassi. "Sono stata una delle prime persone a scioperare nella mia azienda per gli stipendi troppo bassi, perché lo stipendio che percepisco (in base alle normative e ai contratti nazionali) non è sufficiente per vivere con dignità . Lavoro nell’ambito del commercio, e incontro moltissime persone. C’è difficoltà in tutti gli ambiti e in tutti i settori. Se anni fa la gente faceva fatica ad arrivare a fine mese, ora mi accorgo che le famiglie fanno fatica ad arrivare a metà mese. Ci sono grossissime difficoltà anche tra gli anziani, che non ce la fanno più a sostenere le spese con l’unica entrata della pensione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Stipendi bassi, si deve scioperare"

"Bassi stipendi e poche garanzie sul futuro", gli educatori dei disabili in protesta a Bari

A Bari, educatori e educatrici dei disabili scendono in piazza per protestare contro stipendi inadeguati e scarse garanzie contrattuali.

Medici pronti allo sciopero, stipendi troppo bassi e condizioni di lavoro pesanti. Ma sono in arrivo 5 miliardi

"Stipendi bassi e risorse inadeguate": i medici verso un nuovo sciopero

Sciopero 29 novembre: gli Stipendi molto bassi spingono i Lavoratori a non aderire

