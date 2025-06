Stefano De Martino a Domenica In al posto di Mara Venier? Il conduttore risponde con una battuta

Stefano De Martino pronto a prendere le redini di "Domenica In"! Un cambio al vertice che accende i riflettori su un trend in ascesa: la rinascita dei volti noti della tv. Con una battuta, De Martino ha già conquistato il pubblico, dimostrando che la spontaneità è la chiave del successo. Siete pronti a scoprire come porterà il suo carisma e il suo stile unico in questo nuovo capitolo? Non perdetevelo!

Stefano De Martino sta per chiudere una stagione televisiva di grande successo. La simpatia e il carattere che ha impresso nel programma di Affari Tuoi sono arrivate al pubblico come il segno distintivo di un personaggio capace di coinvolgere con grande spontaneità.

