Stefano Cassani vicino al Carpi | contratto biennale in definizione

Stefano Cassani è pronto a vestire i colori del Carpi! Con un contratto biennale in fase di definizione, il tecnico ravennate potrebbe portare la sua esperienza e il suo carisma in una squadra alla ricerca di riscatto. Ma non è solo di Cassani che si parla: nel suo staff potrebbero rimanere figure chiave che hanno contribuito a successi passati. Sarà l’inizio di una nuova era? La tifoseria è in trepidante attesa!

Quella che comincia domani dovrebbe essere, in casa Carpi, la settimana di Stefano Cassani. Il tecnico ravennate, dopo l’incontro di giovedì in un noto ristorante cittadino con la dirigenza biancorossa, sta definendo gli ultimi dettagli e si va verso un contratto di due anni. Nel suo staff potrebbero restare anche due figure che hanno fatto grande il Carpi in questi due anni al fianco di Serpini, il preparatore dei portieri Luca Malaguti – decisivo il primo anno nel "forgiare" il 17enne Lorenzi e l’anno scorso nel aiutare Sorzi a diventare uno dei migliori numero uno del girone – e il preparatore atletico Graziano Araldi, il cui operato ha permesso al Carpi di chiudere fisicamente alla grande sia la D (sorpasso sul Ravenna) che il rush salvezza dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stefano Cassani vicino al Carpi: contratto biennale in definizione

Altri articoli sullo stesso argomento

Stefano Cassani lascia il Lentigione Calcio: divergenze con la società

Stefano Cassani lascia il Lentigione calcio a causa di divergenze con la società, una decisione improvvisa e unilaterale.

Cerca Video su questo argomento: Stefano Cassani Vicino Carpi Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Stefano Cassani pronto a guidare il Carpi nella nuova stagione; Carpi: Stefano Cassani vicino alla panchina biancorossa, atteso l'annuncio ufficiale; Lazzaretti e Serpini si separano: il Carpi adesso punta su Cassani; Carpi, via al casting per il post Serpini. Si valutano Donati, Riolfi e Cassani. 🔗Cosa riportano altre fonti

Carpi: Stefano Cassani vicino alla panchina biancorossa, atteso l'annuncio ufficiale

Si legge su msn.com: Stefano Cassani è pronto a diventare il nuovo allenatore del Carpi, sostituendo mister Serpini. Annuncio imminente.

Stefano Cassani pronto a guidare il Carpi nella nuova stagione

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Stefano Cassani, ex Lentigione, è vicino alla panchina del Carpi per la nuova stagione, succedendo a Cristian Serpini.

Stefano Cassani: "Ho vinto un campionato a San Marino, ma non mi manda papà Davide"

Come scrive repubblica.it: I Cassani sono tecnici di successo. Stefano, classe 1989, ha appena conquistato la promozione dall’Eccellenza alla Serie D con il Victor San Marino, vincendo il campionato con tre turni di anticipo.