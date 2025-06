Stefano Addeo si scusa per il post su Giorgia Meloni | Non auguro la morte a nessuno

Stefano Addeo fa un passo indietro e si scusa dopo aver espresso parole forti nei confronti di Giorgia Meloni. Un episodio che riapre il dibattito sui limiti della libert√† di espressione e sull'importanza del linguaggio, soprattutto in un clima politico sempre pi√Ļ acceso. Addeo sottolinea che, sebbene le sue idee rimangano ferme, la responsabilit√† di ci√≤ che si comunica √® fondamentale. Un invito a riflettere su come le parole possano influenzare il dibattito pubblico.

"√ą stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo". Lo afferma Stefano Addeo, il docente di Tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, intervistato dal Roma online dopo le polemiche nate dal suo post sulla figlia di Giorgia Meloni. "Mi rendo conto della gravit√† - aggiunge - ma in classe non ho mai fatto politica. I miei studenti mi vogliono bene. Odio ogni forma di violenza, amo gli animali, faccio volontariato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Stefano Addeo si scusa per il post su Giorgia Meloni: "Non auguro la morte a nessuno"

