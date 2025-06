Stefano Addeo il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni | È stato un gesto stupido scritto d' impulso

Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo". Questa vicenda riaccende il dibattito su quanto le emozioni possano influenzare l'opinione pubblica, soprattutto nel clima teso della politica italiana. Un punto interessante da considerare: la linea sottile tra libertà di espressione e rispetto, specialmente quando i più vulnerabili sono coinvolti.

«È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso»

