Stefania Camboni uccisa a Fregene da casa manca un coltello | il set lo aveva comprato Giada Crescenzi

Una tragedia che scuote Fregene e riporta alla mente il dramma della violenza domestica, un tema sempre più attuale. Il mistero dell'arma del delitto, un coltello mancante da un set di cucina, aggiunge un inquietante dettaglio a questa storia. La ricerca di giustizia per Stefania Camboni si intreccia con la difesa delle vittime, invitando tutti a riflettere su un problema che troppo spesso rimane nell'ombra. Continuate a seguire per aggiornamenti.

Da casa di Stefania Camboni manca un coltello che fa parte di un set Masterchef comprato proprio da Giada Crescenzi per regalarlo al compagno e figlio della vittima. Per chi indaga sarebbe quella l'arma del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le ricerche di un alloggio, le liti con la suocera. Chi è Giada Crescenzi, accusata dell’omicidio di Stefania Camboni

Giada Crescenzi, trentenne accusata dell'omicidio di Stefania Camboni, viveva da mesi in un'atmosfera di tensione, tra ricerche di un nuovo alloggio e conflitti con la suocera.

