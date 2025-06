Stefan Schwoch alla Partita del Cuore | triangolare benefico al Benelli per l' Advs

Domani sera, il cuore del calcio ravennate batte forte al Benelli! Stefan Schwoch, l’icona dei giallorossi, scenderà in campo per la Partita del Cuore, un triangolare benefico che promette emozioni e solidarietà. Non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per unire passioni e buone cause. La sua presenza ricorda che il calcio può essere un potente strumento di cambiamento. Non mancate!

Ci sarà anche Stefan Schwoch alla Partita del Cuore, triangolare benefico in programma domani sera, dalle ore 20, al Benelli. Il grande bomber ex giallorosso, che con 30 reti (21 in C1 e 8 in B) contribuì al ritorno nei cadetti del 1996 e al miglior piazzamento della storia del calcio ravennate con l’8° posto in B del ’97, non ha voluto mancare all’evento organizzato a sostegno dell’ Advs (l’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale). Sarà l’ex attaccante di Venezia, Napoli, Torino e Vicenza una delle guest star più importanti. Il parco dei protagonisti si è dunque arricchito nelle ultime ore, e non solo con Schwoch. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stefan Schwoch alla Partita del Cuore: triangolare benefico al Benelli per l'Advs

Cerca Video su questo argomento: Stefan Schwoch Partita Cuore Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Stefan Schwoch alla Partita del Cuore: triangolare benefico al Benelli per l'Advs. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Stefan Schwoch alla Partita del Cuore: triangolare benefico al Benelli per l'Advs

Si legge su msn.com: Ci sarà anche Stefan Schwoch alla Partita del Cuore, triangolare benefico in programma domani sera, dalle ore 20, al Benelli. Il grande bomber ex giallorosso, che con 30 reti (21 in C1 e 8 in B) contr ...

Vecchie Glorie: parliamo di Stefan Schwoch

Segnala 11contro11.it: Ecco che quindi, a partire dall’estate del 1989, Stefan Schwoch può finalmente vivere la ... dei procuratori e dei potenti uomini-mercato. Vedere come Schwoch sia entrato nel cuore dei propri tifosi ...

Schwoch avvisa tutti: "Venezia non è detta l'ultima parola perchè Lecce e Verona..."

Segnala pianetalecce.it: Nell’immaginario collettivo, Schwoch è ancorato alla figura dell’attaccante di rapina, qualità che indubbiamente faceva parte del suo repertorio, ma è un ritratto parziale, riduttivo, persino ingenero ...