Stazione e Santa Croce | Presidi fissi anti balordi E gli steward nelle piazze

Con l’arrivo dell’estate, Firenze si prepara a difendere le sue piazze dai balordi con presidi fissi e steward. Un’azione che si inserisce in un trend più ampio di sicurezza urbana, volto a garantire a turisti e residenti notti serene. In un contesto dove il divertimento può sfociare in eccessi, Palazzo Vecchio punta sulla prevenzione. Questa strategia non è solo un deterrente, ma un invito a godere della bellezza della città in sicurezza.

Microcriminalità e balordi, le mine vaganti delle notti fiorentine. Alle porte dell’estate – stagione di eccessi per antonomasia – Palazzo Vecchio accende i riflettori (che però, assicura, faranno luce poi su tutti i mesi dell’anno) sulle dinamiche potenzialmente pericolose di meccanismi deviati, spesso ’oliati’ da massicce dosi di alcolici. E non solo. Partiamo dal cuore della città. Due risultano ad oggi le zone bollenti del centro: Santa Croce che gode di una ritrovata popolarità tra i giovanissimi (con conseguente codazzo di malintenzionati attratti dal movimento.) e Santa Maria Novella, "da non intendersi però soltanto come la piazza", precisa l’assessore alla Polizia municipale Andrea Giorgio, che oggi ha in effetti un respiro tranquillo, bensì "principalmente come l’area della stazione che presenta particolari criticità". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stazione e Santa Croce: "Presidi fissi anti balordi". E gli steward nelle piazze

