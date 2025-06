Stazione c’è tanto da fare | Bene i lavori al piazzale ma i rifiuti sono ovunque

La stazione di via Arosio si rifà il look! I lavori per ristrutturare il piazzale sono un passo importante verso un ambiente più accogliente. Ma c'è un problema: i rifiuti continuano a rovinare l'immagine. Questa situazione mette in luce un trend crescente nelle città italiane: la necessità di coniugare bellezza e rispetto per l'ambiente. È fondamentale che la comunità prenda a cuore la pulizia degli spazi pubblici, perché una stazione bella è una porta aperta al mondo!

Nelle scorse settimane sono partiti i lavori di sistemazione della pavimentazione in ciottoli ai giardini della stazione in via Arosio, l'obiettivo è eliminare gli elementi deteriorati e riportare l'area alle condizioni iniziali: sistemazione della scalinata di collegamento tra l'ingresso della stazione e il piano strada, posa di nuovi ciottoli, dopo la rimozione della pavimentazione ammalorata, su tutto il piazzale. Ma secondo i monzesi e chi utilizza la stazione, ancora non ci siamo: lo scalo ferroviario e soprattutto il suo intorno risultano decisamente "migliorabili". "Bisognerebbe non fare arrivare più i monopattini davanti alla stazione - è l'appello accorato di Giuseppe Passaretti -, parcheggiano, o meglio, li lasciano ovunque: davanti all'ingresso, sulle strisce destinate ai non vedenti, per i quali diventano un ostacolo che crea disorientamento.

Proseguono i lavori per la nuova stazione 'interrata' di Capurso: "Opera strategica per il territorio"

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la nuova stazione interrata di Capurso, un'opera strategica per il territorio.

