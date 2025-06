Stava tornando a casa dal lavoro morto a 22 anni Daniele Ornelli

Daniele Ornelli, un giovane di soli 22 anni, ha perso tragicamente la vita tornando a casa dal lavoro. Un evento che riporta alla luce una realtà spesso trascurata: la sicurezza stradale. In un periodo in cui il numero di incidenti aumenta, è fondamentale fermarsi a riflettere sull'importanza di proteggere le vite dei nostri ragazzi. La sua storia, purtroppo, è solo una delle tante che ci ricordano quanto sia fragile la vita.

Aveva 22 anni, viveva a Verona con la famiglia che adesso lo piange insieme a tutti gli amici e i colleghi. Lavorava come operaio in un'azienda di Trevenzuolo e ieri, 31 maggio, aveva finito il suo turno e stava tornando a casa sulla sua Fiat Bravo. Da Trevenzuolo era diretto a Vigasio e poi. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Stava tornando a casa dal lavoro, morto a 22 anni Daniele Ornelli

