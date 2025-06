Stare in equilibrio | tra arte corpo e consapevolezza Samanta Togni ospitale speciale a Orl in musica - viaggio nel suono

Preparati a un'esperienza unica! Samanta Togni, con la sua straordinaria arte del movimento, si unisce a "Orl in musica: viaggio nel suono" all'ospedale Santa Maria di Terni. Questo evento non è solo un concerto, ma un'opportunità per esplorare il legame tra salute dell'udito, voce e equilibrio. Scopri come l'arte può diventare strumento di consapevolezza e cura del nostro corpo. Non perdere questa occasione di armonia!

La struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Santa Maria di Terni è lieta di annunciare la partecipazione straordinaria di Samanta Togni alla seconda edizione di "Orl in musica: viaggio nel suono", evento dedicato alla salute dell'udito, della voce e dell'equilibrio, in programma.

