starbucks festeggia 1 anno a galleria umberto i con eventi e innovazione a napoli

Starbucks festeggia un anno di successi a Galleria Umberto I, trasformando il caffè in un'esperienza unica per napoletani e visitatori. Con eventi coinvolgenti e innovazioni sorprendenti, il brand si conferma sempre più come un hub sociale. Questo anniversario non è solo una celebrazione, ma un chiaro segnale della crescente affinità tra cultura locale e globalizzazione. Un modo per scoprire come il caffè possa unire diverse storie e tradizioni!

Starbucks ha celebrato il primo anniversario del suo store in Galleria Umberto I a Napoli, confermandosi come punto di riferimento per residenti e turisti. L'evento, realizzato in collaborazione con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, si è svolto con la partecipazione di numerose autorità locali e una vivace atmosfera festosa, accompagnata da dj set .

Secondo italiaatavola.net: Non solo caffè: in dodici mesi lo store ha intrecciato creatività locale, occupazione giovanile e cultura pop, trasformando la Galleria in un luogo dove il global incontra, ascolta e si adatta al loca ...

Da ildenaro.it: L’anniversario si è tenuto alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, delle istituzioni locali e di Vincenzo Catrambone.

Come scrive gaeta.it: Starbucks festeggia un anno a Napoli in Galleria Umberto I, valorizzando la cultura locale, creando occupazione e sostenendo la riqualificazione urbana con il supporto di Percassi e delle istituzioni.