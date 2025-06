Star Wars | Darth Maul Avrà Una Sua Serie! Sam Witwer Rivelazioni Su Shadow Lord 2026

Darth Maul torna a far parlare di sé! Sam Witwer, la voce iconica del Sith, ha svelato che la serie animata "Maul – Shadow Lord" debutterà su Disney+ nel 2026. Promette di esplorare il lato oscuro in un modo mai visto prima, immersi in trame avvincenti e rivelazioni sorprendenti. Questo annuncio si inserisce perfettamente nel crescente interesse per storie più grigie nell'universo di Star Wars. Siete pronti a scoprire il potere dell’

Sam Witwer, voce storica di Darth Maul, ha svelato nuovi succosi dettagli sulla serie animata Star Wars: Maul – Shadow Lord in arrivo su Disney+ nel 2026, promettendo un viaggio nel lato oscuro senza sconti. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Star Wars: Darth Maul Avrà Una Sua Serie! Sam Witwer Rivelazioni Su Shadow Lord 2026

Leggi anche Darth Maul torna: rivelazioni di Sam Witwer sulla nuova serie tv di Star Wars - Darth Maul torna protagonista in "Maul: Shadow Lord", la nuova serie TV di Star Wars annunciata ufficialmente durante il Star Wars Celebration 2025 da Lucasfilm Animation.

