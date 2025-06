Stagione estiva al via | Un grande evento oltre a regole certe Ecco che cosa serve

Con l'estate che bussa alle porte, il settore balneare è in fermento: un cambio di paradigma è necessario! Da anni i balneari chiedono una rinnovata offerta turistica. Maggiori servizi, promozione mirata e una rete con l'entroterra possono trasformare la stagione estiva in un'esperienza indimenticabile. Senza dimenticare la cura del decoro, fondamentale per attrarre visitatori anche nei giorni di pioggia. È tempo di agire!

Un cambio di paradigma. I balneari, per quanto riguarda l’ offerta turistica, lo chiedono da anni, anzi decenni, e nelle forme più disparate. C’è chi chiede maggiori servizi e cura del decoro, chi vorrebbe attività di promozione più mirate, chi consiglia di realizzare una rete territoriale con l’entroterra perché a San Benedetto, se piove, è difficile trovare alternative valide alla spiaggia. Discorsi non nuovi, che però tornano ad agitare la categoria, nella consapevolezza che si debba fare meglio dell’anno scorso, quando San Benedetto ha registrato un calo sia nelle presenze sia negli arrivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stagione estiva al via: "Un grande evento oltre a regole certe. Ecco che cosa serve"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Estate 2025: ecco il palinsesto di Rai 1 per la stagione estiva

L'estate 2025 si avvicina e Rai 1 si prepara a intrattenere il suo pubblico con un palinsesto ricco di novità e ritorni amati.

Cerca Video su questo argomento: Stagione Estiva Via Grande Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stagione estiva al via: Un grande evento oltre a regole certe. Ecco che cosa serve; Via alla stagione estiva all'aeroporto con l'attivazione delle quattro nuove rotte tutte già prenotabili; Teatro della Tosse, il calendario degli spettacoli per la stagione estiva 2025; Teatro Massimo di Palermo, Betta Grandi novità per stagione estiva. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stagione estiva e assistenza

Lo riporta ilgiorno.it: L'Informagiovani di Garbagnate Milanese e Afol Metropolitana offrono opportunità di lavoro per la stagione estiva. Workshop d'orientamento e colloqui di selezione per varie posizioni, incluso ...

La Niña e la stagione estiva dal meteo contorto

Segnala msn.com: Siamo a fine Aprile e l’Italia si è ritrovata al centro di un quadro meteo quanto mai inedito e complesso. A partire da Marzo, il Paese ha assistito a una serie di colpi di scena spaventosi e ...

Montagna e gusto, a Obereggen la stagione estiva parte 7 giugno

Segnala msn.com: La stagione estiva dell'altoatesina Obereggen (a 20 minuti da Bolzano) e delle consorelle Pampeago e Predazzo, perle del Latemar-Dolomites, prenderà il via sabato 7 giugno per concludersi ...