Stadio Maradona pronti lavori da 30 milioni | “Via pista atletica e riapertura terzo anello”

Il mitico Stadio Maradona si prepara a un restyling da 30 milioni di euro! Con la rimozione della pista atletica e la riapertura del terzo anello, la capienza salirà a ben 70.000 spettatori. Un passo verso il futuro che segna un trend crescente per le infrastrutture sportive in Italia, sempre più orientate a creare esperienze coinvolgenti per i tifosi. Preparati a vivere emozioni indimenticabili!

Lo Stadio Maradona cambierà aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirà a 70mila posti. Costo dei lavori 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Blitz all'esterno dello stadio Maradona: sequestrati più di 70 veicoli - In vista della partita Napoli-Genoa, la Polizia locale di Napoli ha attuato un dettagliato piano di sicurezza.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo Stadio Maradona riavrà il terzo anello, ok al progetto: ci saranno 8mila posti in più; Napoli, lavori allo stadio Maradona entro l’anno: rimossa la pista d’atletica e 14mila posti in più; Il Comune di Napoli: Pronti per i lavori al Maradona; Stadio Maradona, via la pista: più posti e un nuovo futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: “Via pista atletica e riapertura terzo anello”

Secondo fanpage.it: Lo Stadio Maradona cambierà aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirà a 70mila posti ...

Napoli, lavori allo stadio Maradona entro l’anno: rimossa la pista d’atletica e 14mila posti in più

Da ilmattino.it: Per il rifacimento dello stadio Maradona si comincia a fare sul serio e la prima mossa è del Comune. Che si farà carico della progettazione e dei lavori per la riapertura del ...

Stadio Maradona, via la pista: più posti e un nuovo futuro

Come scrive stylo24.it: Il Comune accelera: lavori al via entro l’anno, +14mila spettatori, addio pista e un progetto da 30 milioni per rivoluzionare l’impianto ...