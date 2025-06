Stadio della Roma area di Pietralata liberata entro giugno | il sogno per il centenario

L'area di Pietralata potrebbe finalmente ospitare il nuovo stadio della Roma, un progetto che celebra il centenario del club. Entro giugno, dopo una lunga attesa e numerosi ostacoli, la liberazione del sito rappresenta non solo un traguardo per i tifosi, ma un passo fondamentale nel rilancio dello sport nella capitale. Un'opportunità imperdibile per rivitalizzare l'intera area e creare un polo di attrazione per eventi e turismo. Non perdere di vista questa evoluzione!

Le prossime settimane saranno decisive per la Roma e per il suo nuovo stadio. Dopo mesi di ostacoli e ricorsi, il club giallorosso potrà finalmente avere accesso completo all’area di Pietralata, dove verranno concluse le indagini archeologiche prescritte dalla delibera di pubblica utilità approvata dall’Assemblea Capitolina. Risolto il nodo autoricambi. Finora, i rilievi sul terreno erano stati bloccati da una lunga serie di ricorsi, soprattutto da parte dei residenti, che hanno costretto il Comune ad abbandonare la linea del dialogo per passare ad atti perentori. È stato il caso delle abitazioni espropriate oltre vent’anni fa, i cui occupanti si erano opposti all’ingresso dei tecnici incaricati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio della Roma, area di Pietralata liberata entro giugno: il sogno per il centenario

