Squid Game – Stagione 3 trailer | il Giocatore 456 scopre il tradimento del Front Man

La tensione sale con il trailer della terza stagione di Squid Game! Gi-hun, il Giocatore 456, si trova a fronteggiare un tradimento devastante dal Front Man, svelando nuove dinamiche di potere e vendetta. In un mondo dove la fiducia è merce rara, questa nuova trama riflette il crescente interesse per le storie di riscatto e giustizia sociale. Scopri come si evolve il gioco mortale: la suspense è alle stelle!

Netflix ha pubblicato un trailer per Squid Game – Stagione 3. La terza stagione vedrà Gi-hun, alias Giocatore 456 ( Lee Jung-jae ), continuare a combattere per porre fine al gioco dopo che il Front Man ( Lee Byung-hun ) ha ucciso il suo migliore amico, Jung-bae ( Lee Seo-hwan ), alla fine della seconda stagione. Nel trailer, Gi-hun scopre finalmente la sconvolgente verità dietro l’identità del Front Man, che il pubblico già conosce: si tratta di In-ho, che fingeva di essere un concorrente dello Squid Game e amico di Gi-hun nella seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

