Squid Game 3 porta i giochi mortali a un nuovo livello e ad anticiparlo è un nuovo terrificante trailer

Squid Game 3 è in arrivo e il nuovo trailer promette di portare i giochi mortali a un livello mai visto prima! In un'epoca in cui le serie tv stanno ridefinendo il concetto di intrattenimento, la tensione e l’ansia del survival game coreano si intensificano. Con il debutto fissato per il 27 giugno 2025, i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma chi sarà il prossimo a sfidare la sorte? Non perderti i dettagli!

Delusi dal finale della seconda stagione di Squid Game? Non c'è problema, Squid Game 3 è dietro l'angolo: lo vedremo a partire dal 27 giugno 2025, dato che è stato prodotto insieme alla seconda tornata di episodi. Già lo scorso agosto si rincorrevano delle voci al riguardo, ora si tratta di un fatto confermato. Com’è stato, purtroppo, confermato che segnerà la fine della serie. La tragedia formato trailer. Che Squid Game 3 sarà un bagno di sangue è abbastanza scontato. Non a caso a metterci paura avevano subito rilasciato come scena post credit un teaser di pochi secondi in cui la bambola assassina lasciava il posto al suo “fidanzato”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Squid Game 3 porta i giochi mortali a un nuovo livello e ad anticiparlo è un nuovo terrificante trailer

