Squid Game 3 | il trailer presentato durante il TUDUM ci ricorda che per tutti i giochi arriva una fine

Il trailer di Squid Game 3, presentato al TUDUM 2025, segna la conclusione di un fenomeno culturale che ha catturato milioni di spettatori in tutto il mondo. Arrivando il 27 giugno, questa stagione finale ci ricorda che ogni gioco ha una sua fine. Sarà l'occasione per riflettere sul significato di competizione e survival in un'epoca dove il confine tra intrattenimento e realtà è sempre più sfumato. Preparati a un finale che promette colpi di scena mozzafiato

Netflix ha mostrato durante il TUDUM 2025 il trailer di Squid Game 3, stagione finale della serie coreana, in arrivo sulla piattaforma il 27 giugno Squid Game 3 sta per debuttare su Netflix con la sua ultima stagione. In attesa che i nuovi episodi arrivino sulla piattaforma - il 27 giugno -, durante il TUDUM è stato mostrato il trailer della terza stagione. Presentato sul palco del TUDUM da alcuni dei protagonisti della serie coreana che ha infranto ogni record di visualizzazione, il video ha replicato quanto appena svelato dai suoi protagonisti in diretta su Netflix: proprio mentre Gi-hun deciderà di porre fine a tutto, Front Man farà cominciare il gioco finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Squid Game 3: il trailer presentato durante il TUDUM ci ricorda che per tutti i giochi arriva una fine

Il lato oscuro della serie coreana su netflix che supera squid game

Scopriamo insieme il lato oscuro della nuova serie coreana di Netflix che ha sorpassato "Squid Game".

