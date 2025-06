Squid Game 3 | il nuovo trailer svela cosa ci aspetta nell’ultima stagione su Netflix

Il countdown è iniziato! Il trailer della terza stagione di Squid Game, presentato durante l'evento TUDUM 2025, promette colpi di scena mozzafiato e un finale che lascerà il segno. Con la serie che ha ridefinito il panorama delle produzioni coreane su Netflix, tutti si chiedono: come si concluderà questa drammatica avventura? Preparati a rivivere la tensione e la suspense che hanno catturato milioni di fan in tutto il mondo!

Durante l'evento globale TUDUM 2025, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Squid Game, che segnerà la fine dell'acclamata serie coreana. Il debutto degli episodi finali è previsto per il 27 giugno 2025 sulla piattaforma streaming. Il gran finale di Squid Game è sempre più vicino. Dopo il successo travolgente della prima stagione nel 2021 e il ritorno con la seconda stagione a dicembre 2024, Squid Game si prepara a chiudere il cerchio. Il pubblico aveva lasciato Gi-Hun in una situazione critica e ricca di tensione, deciso a sfidare nuovamente il sistema letale dei giochi.

