Squash Campionati Italiani Assoluti 2025 | Cristina Tartarone e Yuri Farneti conquistano il titolo nazionale

Un trionfo che risuona ben oltre il campo da squash! Cristina Tartarone e Yuri Farneti si aggiudicano il titolo nazionale ai Campionati Italiani Assoluti 2025 di Riccione, portando il loro sport a nuovi vertici. Questo successo non solo celebra il talento individuale, ma riflette anche l’emergente popolarità dello squash in Italia. La passione e la determinazione di questi atleti ispirano una nuova generazione a scoprire questo dinamico sport. Chi sarà il prossimo a brillare?

I Campionati Italiani Individuali Assoluti 2025 di squash, giunti alla 49ma edizione ed andati in scena a Riccione, presso il Centro Tecnico Federale FIGS, incoronano Cristina Tartarone e Yuri Farneti, i quali conquistano il titolo nazionale. Nel torneo femminile si conferma Cristina Tartarone (CsScorpion), che liquida in finale Beatrice Filippi (TnArgentario), sconfitta con lo score di 3-0 (11-2, 11-3, 11-1), lasciando appena sei punti all’avversaria: per lei si tratta del quarto titolo di categoria, il secondo consecutivo, dopo i successi datati 2019, 2022 e 2024. Nel torneo maschile centra l’undicesimo titolo nazionale di categoria Yuri Farneti (MiAcademy), il quale regola Filippo Conti, suo compagno di squadra, con il punteggio di 3-0 (11-5, 11-2, 11-4), concedendo all’avversario nel complesso soli undici punti. 🔗 Leggi su Oasport.it