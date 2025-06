Squadre qualificate Mondiale per club 2025 | tutte le partecipanti

Il countdown è ufficialmente iniziato per il Mondiale per Club 2025! Un evento che promette di unire le migliori squadre di ogni angolo del pianeta, da Europa a Oceania, in una competizione senza precedenti. L'attenzione si concentra su come le formazioni si prepareranno per affrontare questo palcoscenico globale. E tu, quale squadra speri di vedere trionfare? Il futuro del calcio mondiale si scrive qui!

Dall'Europa all'Oceania, tutte le squadre che parteciperanno alla nuova competizione internazionale della Fifa: squadre qualificate Mondiale per club 2025 Scatta il conto alla rovescia per il Mondiale per club 2025, la nuova competizione internazionale per società voluta dalla Fifa, che avrà una cadenza quadriennale. La prima edizione si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra

È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

Mondiale per Club, ufficiali le 32 qualificate: c'è anche il Los Angeles FC

Come scrive calcioefinanza.it: La formazione californiana ha superato con un 2-1 in rimonta i messicani del Club America e prenderà parte al nuovo torneo della FIFA.

Squadre qualificate Mondiale per club 2025: tutte le partecipanti

Mondiale per club, Los Angeles ultimo qualificato

Lo riporta laregione.ch: Nel playoff, a decidere la sfida fra i californiani e i messicani dell'America (2-1) è stata una rete di Bouanga al supplementare ...