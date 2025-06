Spritz | il cocktail che racconta l’Italia dell’aperitivo

Lo Spritz, con il suo inconfondibile colore arancione, è molto più di un semplice cocktail: è l'icona dell'aperitivo italiano, un rituale che unisce famiglie e amici in un momento di convivialità. In un'epoca in cui il benessere sociale è sempre più valorizzato, brindare con uno Spritz diventa un gesto che celebra la bellezza delle relazioni umane. Scopri perché questo drink sta conquistando il mondo!

Nel panorama dei cocktail italiani, lo Spritz rappresenta molto più di una semplice bevanda: è un simbolo culturale, una tradizione che attraversa generazioni e un rito collettivo che scandisce il momento dell’aperitivo. Con il suo caratteristico colore arancione e la sua freschezza dissetante, questo drink è riuscito a conquistare non solo l’Italia ma il mondo intero, diventando l’ambasciatore per eccellenza della convivialità italiana. Le origini storiche: tra Austria e Veneto. La storia dello Spritz affonda le sue radici nell’ Ottocento, quando il Veneto faceva ancora parte dell’Impero Austro-Ungarico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Spritz: il cocktail che racconta l’Italia dell’aperitivo

Leggi anche La sfida allo Spritz: "Fresco e poco alcolico, ecco un nuovo cocktail per celebrare la bella vita in riviera" - La sfida allo spritz si fa fresca e leggera con il nuovo cocktail Bellavita, nato per celebrare la bellezza della riviera.

Approfondimenti da altre fonti

World Aperitivo Day: il 26 maggio si celebra l’arte tutta italiana dello stare insieme; ITALICUS E SAVOIA CELEBRANO LA FESTA DELLA REPUBBLICAIN SPIRITO ITALIANO; Oggi è la giornata mondiale dell’aperitivo: i drink che hanno fatto la storia; Bellavita, il cocktail che racconta la Riviera: un nuovo simbolo dell’aperitivo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cocktail italiani per la festa della repubblica: italianità in un bicchiere con italicus e savoia

Scrive gaeta.it: due cocktail italiani, italicus rosolio di bergamotto e savoia vini aperitivi, celebrano la festa della Repubblica unendo tradizione, storia e freschezza in spritz dal gusto equilibrato e territoriale ...

Bellavita, il cocktail che racconta la Riviera: un nuovo simbolo dell’aperitivo

Segnala italiaatavola.net: Nasce a Cesenatico il “Bellavita”, cocktail simbolo dell’estate romagnola. Gin Primo, Aperol, lime e cedrata: un mix pensato per raccontare l’identità del territorio. A promuoverlo, il Consorzio Cesen ...

I cocktail di Italicus e Savoia per la Festa della Repubblica

Lo riporta horecanews.it: Per celebrare la Festa della Repubblica, il 2 giugno, ITALICUS e SAVOIA propongono due cocktail esclusivi: l’ITALICUS Spritz e il SAVOIA Spritz ...