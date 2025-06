SportInTour 2025 | 4 200 presenze a Cesenatico e Cervia per l' evento Acli

SportInTour 2025 è finalmente arrivato, portando in riviera un'ondata di energia e passione sportiva! Con 4.200 presenze tra Cesenatico e Cervia, questo evento dell'Unione sportiva Acli unisce oltre 2.500 atleti provenienti da diverse discipline. Un'occasione imperdibile per celebrare lo sport e la comunità. La presentazione al Museo della Marineria ha dato il via a un weekend ricco di emozioni: sei pronto a vivere l'evento sportivo dell’anno?

In riviera ha preso il via l’edizione 2025 di SportInTour, la manifestazione nazionale organizzata dall’ Unione sportiva Acli, che in due fine settimana porta 4.200 presenze a Cesenatico e Cervia. L’evento coinvolge oltre 2.500 atleti di diverse specialità e la presentazione si è tenuta ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenuti, fra gli altri, il presidente nazionale dell’Acli Damiano Lembo, l’assessore allo sport Gaia Morara ed il vice presidente regionale del Coni Vittorio Andrea Vaccaro. "Siamo felici di tornare a Cesenatico e Cervia – ha esordito Lembo –, dove portiamo circa 250 associazioni sportive del krav maga, del karate, del taekwondo e della pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - SportInTour 2025: 4.200 presenze a Cesenatico e Cervia per l'evento Acli

