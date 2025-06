Sport in Regione | guardare al futuro con radici nei territori

Il Patto Istituzionale per lo Sport sta tracciando un nuovo cammino per lo sport in Italia, unendo le forze di regioni e governo. Questa iniziativa non solo promuove un approccio sostenibile alla pratica sportiva, ma valorizza anche le specificità locali. In un'epoca in cui il benessere e la socialità sono al centro delle politiche pubbliche, questo modello di collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro delle nostre comunità . Scopri come il legame tra sport e territorio può fare la differ

Un cambio di passo concreto, frutto del lavoro sinergico tra regioni e governo, ha condotto alla nascita del Patto Istituzionale per lo Sport che, insieme al nuovo progetto strategico "Sport in Regione", rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni. Nell'ambito del Festival delle regioni e delle province autonome che si è svolto a Venezia .

